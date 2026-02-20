Серед інших елітних машин, у Львові можна побачити автомобіль Rolls-Royce Cullinan, що зареєстрований на компанію "Онур"

У січні 2026 року власники машин класів люкс і преміум сплатили в місцеві бюджети Львівщини 2,7 млн грн транспортного податку. Область – серед лідерів за кількістю елітних автівок, про що свідчать сплачені суми. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Транспортний податок у січні

Загалом в Україні, за підсумками січня 2026 року, 2812 власників дорогих автомобілів заплатили в місцеві бюджети 34,6 млн грн транспортного податку. Додамо, що серед власників не тільки фізичні особи, а й підприємства.

У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 18,5% – у січні 2025 року цей показник становив 29,2 млн грн.

Лідерами за обсягами сплати стали:

Київ – 10,7 млн грн;

Дніпропетровська область – 2,8 млн грн;

Київська область – 2,8 млн грн;

Львівська область – 2,7 млн грн.

Скільки елітних автівок на Львівщині

Елітними машинами, за які потрібно сплачувати 25 тис. транспортного податку, вважаються автомобілі ціною понад 3,2 млн грн (понад 375 мінімальних зарплат), яким менше п’яти років.

В офіційному переліку від міністерства економіки – 1250 моделей преміум- та люкс-класу, серед них, зокрема, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, окремі дорогі моделі Toyota та Volvo тощо.

У січні 2026 року податок сплачений за 108 елітних автомобілів. Раніше ДПСУ у Львівській області повідомляла, що за підсумками 2025 року в області зареєстровано 475 таких машин на 459 власників. Річна сума податку на Львівщині торік становила 7,3 млн грн – на 475 тис. грн більше, ніж в 2024 році.

Транспортний податок повністю зараховується до місцевих бюджетів і використовується для фінансування соціальних програм, розвитку інфраструктури громад та на підтримку економічної стабільності регіонів.