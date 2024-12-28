Електромобіль Rolls-Royce Spectre з українською реєстрацією на вулицях Монако

На третьому році повномасштабного російського вторгнення 13 українців стали власниками елітного електромобіля Rolls-Royce Spectre, орієнтовною вартістю 610 тис. євро (26,5 млн грн за курсом НБУ). Про це ідеться в розслідуванні «Української правди», опублікованому в п’ятницю, 27 грудня.

Журналісти встановили, що перший електрокар Rolls-Royce Spectre завезли в Україну в жовтні 2023 року. Уже влітку авто побачили на вулицях Києва. За інформацією джерел видання в правоохоронних органах, надалі це авто регулярно фіксували у Вінниці, а за його кермом, імовірно, перебував народний депутат України Геннадій Вацак.

«З жовтня цього року авто перереєстровано на Калюш Тетяну Олександрівну 1994 р.н. з міста Рівне. За інформацією джерел у правоохоронних органах, Калюш працює у структурах народного депутата від групи "Довіра", секретаря Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Геннадія Вацака», – ідеться в розслідуванні.

Одне з 13 авто Rolls-Royce Spectre з українськими номерними знаками також помітили на вулицях Монако. Згадане авто зареєстроване на ТОВ «Енергохаб». За даними журналістів, машиною користується бізнесмен, екскерівник «Укрнафтобуріння» Михайло Бакуненко.

Ще одним власником елітного електромобіля Spectre є колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, який від початку повномасштабної війни не повертався до України.

«Віталій Хомутиннік, який від початку повномасштабного російського вторгнення не живе в Україні, міг зареєструвати авто в Україні також для мінімізації податків та уникнення зайвих питань про доходи за кордоном», – пояснюють розслідувачі.

Власницями та користувачками нових Rolls-Royce також є дружина харківського забудовника Єгора Масленнікова, Олена Силенко, та донька донецького бізнесмена Сергія Хановича, Юлія Карцигіна. Офіційних доходів на купівлю такого автомобіля, як зауважують журналісти, жодна з українок не мала.

«З 13 власників Rolls-Royce, що мають офіційні статки (на купівлю такого авто – ред.), ми нарахували чотири. Усі інші або не сплачують податки, або використані як підставні особи, чи використовуються як водії для вивозу машин за кордон», – додають журналісти.