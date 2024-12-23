Сергій Кондратюк не вказав у декларацію квартиру у Львові та позашляховик

НАЗК виявило в декларації заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Сергія Кондратюка недостовірні відомості на майже 5,5 млн грн. Про це повідомляється на сайті НАЗК за результатами перевірки декларації посадовця за 2023 рік.

У довідці НАЗК зазначається, що Сергій Кондратюк не вказав у декларації квартиру площею 57,8 м2 у житловому комплексі Park Tower, що на вул. Стрийській у Львові, у якій він проживав у 2023 році та яка записана на громадянку Марію Шпелик.

Посадовець пояснив,що у згаданій квартирі проживав його син, якого він навідував. Однак під час моніторингу з’ясувалося, що син Сергія Кондратюка працював у Києві, а в жовтні 2023 року виїхав за кордон, де і залишився.

Сам Сергій Кондартюк у декларації зазначив своє місце проживання у селі Воля-Ковельска на Волині, хоча насправді проживав у незадекларованій квартирі, розташованій неподалік місця праці у Львові. Про це свідчать здійснені ним оплати за комунальні послуги, інтернет тощо.

Також податківець не вказав у декларації позашляховик Volkswagen Touareg 2023 року випуску, який був придбаний у кредит того ж року і записаний на сина Романа Кондратюка. НАЗК встановило, що цим автомобілем насправді користувався Сергій Кондратюк, авто неодноразово було помічено за місцем його проживання у Львові. Також податківець на згаданому авто двічі порушував правила ПДР, за що притягувався до адмінвідповідальності. У той час син посадовця має у власності BMW X5, на якому і виїхав за кордон.

Загалом за результатами перевірки декларації Сергія Кондратюка виявили недостовірні відомості на суму майже 5,5 млн грн. Таким чином у діях суб’єкта декларування є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації), зазначили в НАЗК.

Сергій Кондратюк працював заступником начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків у Львові у 2022-2023 роках, перед тим займав посаду заступника начальника головного управління ДПС Волині. У 2024 році призначений заступником начальника головного управління ДПС у Києві.