Микола Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують справу імовірного незаконного збагачення 52-річного народного депутата Миколи Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування. За версією правоохоронців, своє майно посадовець оформив на колишнього директора фірми-власниці ресторану «Велюр» Сергія Вакальчука. Про це ідеться в рішеннях Вищого антикорупційного суду, а також це підтвердили співрозмовники видання «Слово і діло» в правоохоронних органах в понеділок, 25 листопада.

З квітня 2024 року детективи НАБУ досліджують факти набуття дорогоцінного майна колишнім директором фірми «Римід» (компанія-власниця ресторану «Велюр») Сергієм Вакальчуком, а саме:

квартири площею майже 100 м2 в Києві в будинку по вул. Павла Скоропадського, 43, де раніше розташовувався ресторан «Велюр»;

двох земельних ділянок та житлового будинку площею 322 м2 в селищі Козин під Києвом;

автомобіля Mercerdes-Benz V250 2016 року випуску вартістю 1,62 млн грн.

За даними детективів, Вакальчук отримав майна на майже 9 млн грн, однак його ринкова вартість набагато вища. Аналіз доходів підтвердив, що сам ексдиректор фірми «Римід» не міг отримати таке майно. Торік у листопаді журналісти Bihus.info повідомили, що майном Сергія Вакальчука неодноразово користувалися народний депутат Микола Тищенко з уже ексдружиною Аллою Барановською.

Також на прохання НАБУ суд наклав арешт, зокрема, на мобільні телефони Тищенка, частину з яких він розбив під час обшуку у межах справи про побиття ексвійськового в Дніпрі, 491 550 доларів та 390 100 євро готівки, а також наручний годинник Audemars Piguet, оскільки це майно є речовими доказами у справі.

Справа Миколи Тищенка: що відомо

20 червня у соцмережах з’явилися відео з побиттям у Дніпрі колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken, 33-річного Дмитра Павлова (позивний «Син») групою людей в балаклавах. Нападники затримали Павлова, коли він гуляв зі своєю дружиною та немовлям, одягнули на нього наручники та кілька разів вдарили. Слідство визначило, що на ветерана напала група людей, яка діяла за вказівкою народного депутата Миколи Тищенка.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України) та провели обшуки у нього вдома. Під час обшуків у Миколи Тищенка знайшли велику кількість готівки в іноземній валюті та цінні речі. Окрім того, народний депутат розбив свій телефон, намагаючись завадити правоохоронцям.

Того ж дня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка у вигляді цілодобового домашнього арешту.

7 листопада охоронець підозрюваного у нападі на військовослужбовця народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера уклав угоду зі слідством та зобов’язався давати свідчення проти нього. За це чоловіка, якого також підозрювали в нападі, звільнили від відбування покарання та випустили з СІЗО. Тим часом самому Миколі Тищенку суд продовжив цілодобовий домашній арешт до 23 грудня.