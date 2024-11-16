Костянтин Цубера погодився свідчити проти Тищенка за зміну покарання на дворічний іспитовий термін

Охоронець підозрюваного у нападі на військовослужбовця нардепа Миколи Тищенка Костянтин Цубера уклав угоду зі слідством та зобов’язався давати свідчення проти нього. За це чоловіка, якого також підозрювали в нападі, звільнили від відбування покарання, йдеться у судовому вироку від 13 листопада.

Зазначається, що Костянтин Цубера уклав угоду зі слідством ще 7 листопада. Він зобов’язався надавати викривальні свідчення проти Тищенка та інших людей, причетних до нападу на колишнього військовослужбовця підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Як і Миколі Тищенку, Цубері повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 ККУ та ч. 2 ст. 127 ККУ (незаконне позбавлення волі людини та катування). Він визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством, а суд натомість звільнив його від відбування покарання – санкції статті передбачали п’ять років позбавлення волі для Костянтина Цубери, – замінивши його на іспитовий термін протягом двох років.

Відповідно до рішення суду, Цубера буде звільнений від покарання, якщо не скоїть нового кримінального правопорушення. Також охоронець Тищенка має:

з’являтися для реєстрації до органу нагляду,

повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження правоохоронців.

Костянтина Цуберу вже випустили з СІЗО та стягнули на користь держави витрати на проведення судових експертиз вартістю трохи більше ніж 6000 грн. Тим часом самому Миколі Тищенку суд продовжив цілодобовий домашній арешт до 23 грудня.

Нагадаємо, 20 червня у соцмережах з’явилися відео з побиттям у Дніпрі бійця спеціального підрозділу Kraken, 33-річного Дмитра Павлова (позивний «Син») групою людей в балаклавах. Нападники затримали Павлова, коли він гуляв зі своєю дружиною та немовлям, одягнули на нього наручники та кілька разів вдарили. Слідство визначило, що на ветерана напала група людей, яка діяла за вказівкою Миколи Тищенка.

25 червня Тищенку повідомили про підозру та провели обшуки за місцем його помешкання. Під час обшуків за місцем проживання Миколи Тищенка в нього знайшли велику кількість іноземної валюти та коштовні речі. Скільки саме грошей зберігав нардеп, правоохоронці не уточнили. Крім того, Тищенко розбив свій телефон, намагаючись завадити правоохоронцям.

Того ж дня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка у вигляді цілодобового домашнього арешту.