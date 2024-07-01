Микола Тищенко на «виїзному засіданні» ТСК в Херсоні, червень 2023 року, коли комісія припинила діяльність

Скандальний народний депутат Микола Тищенко, якого виключили зі «Слуги народу» та підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськового, протягом майже року перевіряв різні установи від тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка припинила існування. Про це повідомив у понеділок, 1 липня, громадський рух «Чесно».

За даними «Чесно», у жовтні 2022 року Микола Тищенко ініціював ТСК «Нацресурс», покликаної розслідувати можливі порушення та факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів, а також Держекоінспекції. В межах слідчої комісії нардеп проводив виїзні засідання та перевірки лісгоспів щодо незаконної вирубки лісів. Для цього Тищенко навіть замовив спецформу ТСК, схожу на уніформу силових структур.

Громадський рух повідомив, що ТСК пропрацювала менш як рік, оскільки у травні 2023 року Верховна Рада не затвердила її проміжний звіт. Попри це Микола Тищенко продовжив їздити з перевірками до різних установ від ТСК «Нацресурс», про що повідомляв на своїх сторінках у соцмережах.

«Варто зазначити, що члени ТСК, пред'явивши посвідчення нардепа, і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної комісії», – повідомили у «Чесно».

Зокрема, у липні 2023 року під приводом «звернень громадян до ТСК “Нацресурс”» Тищенко заявив про викриття ботоферми в одному з київських офісів спільно з поліцією. Крім того, протягом року нардеп звітував про боротьбу неіснуючої ТСК з ботофермами у різних регіонах України. Також, прикриваючись комісією, Тищенко заявляв про перевірки інфраструктурних об’єктів – як-от моста на Закарпатті у квітні 2024 року.

До слова, під час чергової «перевірки» в межах «боротьби з ботофермами» 21 червня у Дніпрі Микола Тищенко та його охорона напали на 33-річного ексвійськовослужбовця підрозділу Kraken Дмитра Павлова, який гуляв зі своєю дружиною та немовлям. Група людей у балаклавах під проводом нардепа одягнули на Дмитра Павлова наручники та завдали йому кілька ударів. Сам Тищенко заявив, що Павлов нібито напав на поліцейських під час обшуків «шахрайських ботоферм» у Дніпрі.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі Павлова та обрали йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. Під час обшуків у Тищенка виявили велику кількість готівки та коштовних речей. Крім того, нардеп намагався знищити свої телефони, щоб не надавати їх як речовий доказ. Нардепу може загрожувати обмеження волі до п’яти років чи позбавлення волі на такий самий строк.