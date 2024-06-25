Раніше Офіс генпрокурора повідомив Тищенку про підозри

Петиція на сайті Верховної Ради з проханням позбавити народного обранця Миколу Тищенка депутатських повноважень набрала необхідні 25 тис. підписів.

Петицію про відставку Миколи Тищенка зареєстрували 24 червня. Автор петиції «Про позбавлення повноважень народного депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка у зв'язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень» Андрій Шевердєєв зазначив, що Микола Тищенко «істотно шкодить» роботі парламенту.

«Епоха тяжких випробувань для нашої країни, на жаль, не сприяє повазі до згаданих принципів. Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень та рекет. Країна не може дозволити собі такого представника. Обов'язком кожного депутата є чесне та відповідальне служіння народу», – ідеться в описі до петиції.

Як писав ZAXID.NET, 25 червня за матеріалами ДБР генпрокурор України повідомив народному депутату Миколі Тищенку про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Справа стосується побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова у Дніпрі 20 червня, де команда Тищенка начебто боролась з ботофермами. Під час обшуків за місцем проживання депутата в нього знайшли велику кількість іноземної валюти та коштовні речі. Тищенку повідомили про підозри за ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі потерпілого) та ч. 2 ст. 127 ККУ (застосування катування з метою дискримінації). Невдовзі Тищенку оберуть запобіжний захід. За словами речниці ДБР, слідство проситиме цілодобовий домашній арешт.

Зазначимо, Микола Тищенко відомий своїми публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками як в кулуарах Верховної Ради, так і за її межами. Зокрема під час пандемії коронавірусу ресторан Миколи Тищенка у центрі Києва працював попри всі обмеження. У червні 2022 року журналісти «Слідства інфо» розповіли історію про те, як Тищенко на початку війни передав бійцям київської тероборони неякісні бронежилети 1983 року. Також під час повномасштабного вторгнення депутат заявляв, що не йде на фронт, бо «за Конституцією, депутат Верховної Ради України має бронь». У січні 2023 року народного депутата від «Слуги народу» Миколу Тищенка виключили з партії та позбавили посади заступника голови фракції через скандал із поїздкою депутата у Таїланд під час війни.