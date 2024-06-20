Спецпідрозділ Kraken повідомив, що чоловік, на якого напали в Дніпрі, є їхнім колишнім військовослужбовцем

У центі Дніпра група чоловіків у формі та балаклавах напала на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з немовлям. У соціальних мережах пишуть, що до нападу може бути причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов начебто мав словесну перепалку.

Подія сталася 20 червня близько 13:45. Згодом увечері поліція Дніпропетровської області підтвердила факт нападу та нанесення тілесних ушкоджень 33-річному мешканцю. Спецпідрозділ Kraken повідомив, що чоловік, на якого напали в Дніпрі, є їхнім колишнім військовослужбовцем.

20 червня Telegram-канали почали публікувати відео, на якому видно, як група людей у камуфльованому одязі та балаклавах оточила чоловіка у цивільному одязі та взяла його в кайданки. Тим часом один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка в цивільному та нібито вдарив його.

Обережно! Відео може містити нецензурну лексику

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що невідомі люди можуть бути охороною нардепа Миколи Тищенка, який з візитом перебував у Дніпрі.

На своїй Facebook-сторінці народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенка заявив, що у Дніпрі чоловік нібито напав на поліцейських під час обшуків «шахрайських ботоферм».

«Повідомляють, що саме ця людина входить до «силового блоку» в організованому злочинному угрупуванні «9» у м. Дніпро. За інформацією, йому було поставлено задачу – зірвати слідчі дії», – написав Тищенко.

У Національній поліції відкрили два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі тривають слідчі дії для ідентифікації всіх причетних.