У конфлікті брав участь співробітник ГУ НПУ Києва Богдан Писаренко

Працівника поліції Києва, який брав участь в інциденті з колишнім військовим спецпідрозділу Kraken Дмитром Павловим і охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі, звільнили. Про це у понеділок, 24 червня, повідомило «Суспільне» з посиланням на поліцію Києва.

Як повідомляється, раніше у Головному управлінні Нацполіції міста Києва підтвердили, що до інциденту з побиттям ексвійськового Дмитра Павлова причетний чинний працівник поліції Києва. Мова йде про чоловіка, який на численних оприлюднених відео був помітний за жилеткою, на якій було написано «поліція».

У поліції зазначали, що їхній співробітник перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій. Водночас там зазначили, що слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.

Нагадаємо, 20 червня, у мережі з’явилося відео конфлікту з нардепом, під час якого колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова, який гуляв з дитиною у візочку, жорстко затримали невідомі.

У поліції підтвердили, що люди у камуфльованому одязі та балаклавах завдали чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. Було відкрито два кримінальні провадження.

Тищенко заявив, що того дня вони викрили найбільший кол-центр Дніпра, а колишній військовий прийшов «захистити ботоферму, зірвати слідчі дії та приховати факти роботи шахрайського колл-центру».

Раніше блогер та громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що встановлено особу поліцейського, який допомагав охороні нардепа у конфлікті з військовим. За його інформацією, участь у бійці брав співробітник ГУ НПУ Києва Богдан Писаренко.