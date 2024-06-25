Микола Тищенку може загрожувати до п'яти років позбавлення волі

Народному депутату України Миколі Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця підрозділу Kraken Дмитра Павлова. Тищенко дав вказівку групі людей незаконно затримати чоловіка, повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора у понеділок, 25 червня.

За даними слідства, 20 червня у Дніпрі на Дмитра Павлова напала група осіб, яка діяла за вказівкою Миколи Тищенка. Нападники протиправно позбавили колишнього військовослужбовця волі, застосувався проти нього фізичну силу та спецзасоби.

«При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Під час обшуків за місцем проживання Миколи Тищенка в нього знайшли велику кількість іноземної валюти та коштовні речі. Скільки саме грошей зберігав нардеп, правоохоронці не уточнили.

Зазначається, що щодо Тищенка вже погоджене клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. У пресслужбі ДБР уточнили, що Тищенку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі потерпілого). Нардепу може загрожувати обмеження волі до п’яти років чи позбавлення волі на такий самий строк.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 ККУ (застосування катування з метою дискримінації) та ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі потерпілого) ще одній особі, яка брала участь у нападі на військовослужбовця.

Що відомо про напад на Дмитра Павлова

20 червня у соцмережах з’явилися відео з побиттям у Дніпрі бійця спеціального підрозділу Kraken, 33-річного Дмитра Павлова (позивний «Син») групою людей в балаклавах. Нападники затримали Павлова, коли він гуляв зі своєю дружиною та немовлям, одягнули на нього наручники та кілька разів вдарили.

У соцмережах припустили, що до нападу може бути причетна охорона нардепа Миколи Тищенка, з яким нібито мав конфлікт Дмитро Павлов. Згодом журналісти опублікували відео, на якому видно повну версію конфлікту Тищенка з колишнім військовослужбовцем. Сам нардеп заявив, що Павлов нібито напав на поліцейських під час обшуків «шахрайських ботоферм» у Дніпрі.