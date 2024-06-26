Костянтин Цубера в суді кричав на суддю і погрожував накласти на себе руки

Суд обрав запобіжний захід охоронцеві народного депутата Миколи Тищенка Костянтину Цубері, якого підозрюють в участі у нападі на колишнього військовослужбовця ЗСУ у Дніпрі. Про це ввечері у середу, 26 червня, повідомило «Слідство.Інфо».

За клопотанням прокурорів суд відправив фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави.

Костянтина Цуберу підозрюють у катуванні (частина 2 статті 127) та незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 КК України). За даними слідства, він був у групі людей, які за наказом народного депутата від партії «Слуга Народу» Миколи Тищенка затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ. Чоловіка щонайменше двічі ударили та душили, щоб він не пручався. Потім на нього надягли наручники і не знімали їх впродовж 20 хвилин.

Натомість охоронець Тищенка заявляв, що його судять незаконно, і погрожував накласти на себе руки. Коли його привели до судової зали, він почав вимагати привести його адвоката, який не з’явився на засідання. Через поведінку підозрюваного, суд переносили на кілька годин.

Як інформував ZAXID.NET, 25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід самому Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Народного депутата підозрюють у незаконному позбавлені волі людини після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі. Мова йде про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова у Дніпрі 20 червня, де команда Тищенка начебто боролась з ботофермами.

Під час обшуків за місцем проживання депутата в нього знайшли велику кількість іноземної валюти та коштовні речі. Тищенку повідомили про підозри за ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі потерпілого) та ч. 2 ст. 127 ККУ (застосування катування з метою дискримінації).