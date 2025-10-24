Автомобіль вже двічі потрапляв у ДТП

У Львові на вулиці Сихівській, у середу, 23 жовтня сталася аварія за участі спортивного автомобіля McLaren 750S Spider вартістю понад 300 тис. євро. Суперкар зіткнувся з вантажівкою.

Фото ДТП опублікували в соцмережах спільноти Varta1. За попередньою інформацією, McLaren 750S Spider на номерах BC9999PT зачепила вантажівка – не виключено, що авто намагалося її обігнати. На відео видно, що вантажівка Volvo зачепила ліве заднє крило спорткара. Унаслідок інциденту на дорозі утворився затор.

ZAXID.NET звернувся до поліції, щоб зʼясувати, хто був винуватцем ДТП – там сказали, що склали протокол на водія спорткару, оскільки він винен у аварії.

Це вже друга аварія за участі цього самого McLaren 750S Spider на Львівщині. У травні автомобіль потрапив у ДТП в Самборі на Львівщині і злетів з дороги.

Машину привезли в Україну навесні 2024 року, і, за даними видання «ТопЖир», її купили новою в Німеччині. Стартова вартість моделі становить близько 310 тис. євро.

Як стало відомо із соцмереж, власником суперкару є відомий львівський блогер та фітнес-тренер Віктор Мандзяк. На своїх сторінках у соцмережах Віктор Мандзяк про ДТП не повідомляв.

McLaren 750S — оновлена версія моделі 720S. Авто оснащене 4,0-літровим V8 двигуном із двома турбінами потужністю 750 кінських сил. Вага суперкара — лише 1326 кілограмів. До 100 км/год він розганяється за 2,8 секунди, а максимальна швидкість сягає 332 км/год.

Відомо, що це не перша спорткар Віктора Мандзяка. Зі соцмереж стало відомо, що у жовтні 2024 року він був власником Porshe 911 TurboS на номерах BC6666EO ціною приблизно 200 тис. доларів.

На популярному українському сайті з продажу авто Auto Ria зараз продається лише одна McLaren 750S Spider, вартістю 15,5 млн грн (370 тис. євро).