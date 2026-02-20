До переїзду на Закарпаття виш чотири роки працював у Тернополі

Донбаську державну машинобудівну академію разом з підрозділами – Дружківським фаховим коледжем та Краматорським фаховим коледжем промисловості, інформаційних технологій та бізнесу – релокують у Хуст до завершення дії воєнного стану. Про це повідомили в академії у четвер, 19 лютого.

«Переміщення академії на Закарпаття дозволить інтегрувати освітній процес з релокованими підприємствами та індустріальними парками регіону, забезпечити підготовку інженерних кадрів для нових виробничих ланцюгів за дуальною формою навчання, створити спільні R&D лабораторії та масштабувати прикладні дослідження для потреб промислового комплексу», – зазначили у виші.

Рішення про релокацію на Закарпаття одноголосно підтримав колектив академії. За наказом Міносвіти, до Хуста також релокують Дружківський фаховий коледж академії та Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ Донбаську державну машинобудівну академію з Краматорська перемістили до Тернополя і виш чотири роки працював у дистанційному режимі.

Це не перша релокація освітніх закладів з Донеччини на Закарпаття. У 2025 році у Перечині відкрили релокований Перший Краматорський ліцей, в якому, окрім дітей зі східних областей України, навчаються школярі з Перечина та Ужгорода.