За парти сіли 350 учнів з Донеччини та Закарпаття

У понеділок, 1 вересня, у Перечині відкрили Перший Краматорський ліцей, релокований на Закарпаття у 2025 році. Окрім дітей зі східних областей України, у ньому навчатимуться школярі з Перечина та Ужгорода.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, в одній будівлі навчатимуться школярі Перечинського ліцею імені Героїв 68 батальйону та Першого Краматорського ліцею.

«За парти сіли близько 350 учнів – дітей зі сходу України та Закарпаття. У новому ліцеї виявили бажання вчитися і школярі з Перечина та Ужгорода. Учні тут можуть розвиватися у різних напрямах: природничо-науковому, гуманітарному, математичному, економічному, інформаційних технологіях та мистецькому», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

Раніше міський голова Перечина Іван Погоріляк розповідав, що школу, в якій розмістять краматорський ліцей, збудовано на початку XX століття. У ній не навчалися останні 4 роки, а приміщення потребували капітального ремонту.

У грудні 2024 року перечинські депутати погодили Краматорській міській раді оренду приміщення на 5 років з дозволом на проведення в ній ремонту. У квітні 2025 року УКБ Краматорської міськради оголосило закупівлю на капремонт ліцею, вартістю понад 50 млн грн. Тендер виграло зареєстроване у Дніпрі приватне підприємство «Будінжиніринг-ТМ», яке належить бізнесменці з Буковини Юлії Беседі.

У будівлі замінили двері та вікна, пофарбували стіни, облаштували підлогу, стелю та сходи та передбачили інклюзивний підйомник. Також обладнали вентиляцію, електрику, системи опалення та водопостачання.