Потепління варто очікувати уже у найближчі дні

До весни залишився всього тиждень, але потепління варто очікувати уже найближчими днями. Синоптики розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області із 21 по 25 лютого.

Як вказано у прогнозі, у суботу, 21 лютого, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі 7–12°С морозу, місцями 15–17°С морозу; вдень від 2°С морозу до 3°С тепла. У Львові температура вночі становитиме 9–1°С морозу, вдень 0–2°С тепла.

У неділю, 22 лютого, на Львівщині варто очікувати на дощ та мокрий сніг. Вночі температура повітря опускатиметься до 6°С морозу, а вдень становитиме близько 3°С тепла.

У понеділок, 23 лютого, також можливий дощ та мокрий сніг. Вночі позначки термометра показуватимуть близько 2°С морозу, а вдень температура повітря становитиме близько 0°С.

У вівторок, 24 лютого, у Львові та області буде потепління. Денна температура повітря становитиме близько 6°С тепла, а вночі опускатиметься до 0°С. Можливі незначні опади.

У середу, 25 лютого, на Львівщині потепліє до 9°С тепла, протягом дня можливий незначний дощ. Вночі температура повітря становитиме близько 0°С.

Під час відлиги з дахів будинків можуть падати бурулі чи брили льоду, травмуючи перехожих чи пошкоджуючи припарковані авто. Раніше ZAXID.NET розповідав, хто відповідає за очищення даху від снігу та що робити, якщо на вас чи ваше авто все ж таки щось впаде.