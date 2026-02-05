Коли настає потепління, то радіють не всі. З дахів будинків можуть падати бурулі чи брили льоду, травмуючи перехожих чи пошкоджуючи припарковані авто. Хто відповідає за очищення даху від снігу та що робити, якщо на вас чи ваше авто все ж таки щось впаде?

ZAXID.NET поспілкувався із директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Оксаною Пригодою та адвокатом Русланом Ружицьким, щоб відповісти на ці питання.

Чий будинок?

Наприкінці січня 2026 року на 16-річного хлопця впала буруля з будівлі ЛНУ імені Франка на вул. Коперника у центрі Львова. На момент падіння бурулі, за даними університету, будівля була обгороджена сигнальною стрічкою. У хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом плеча.

Двома тижнями раніше, 15 січня, на 20-річного хлопця впала брила льоду та снігу із будинку на вул. Героїв УПА – його ургентно прооперували через отримані травми. Голова Франківської РА Галина Шарко розповідала, що 13 січня комунальники чистили дах цього будинку від буруль за допомогою автовишки, але утворюються нові бурулі.

У цей період відлиги також було кілька випадків, коли на припарковані авто падали бурулі та сніг, спричиняючи пошкодження даху, капоту, скла та ін.

На початку лютого 2026 року погода буде мінлива, денна температура повітря коливатиметься від кількох градусів морозу до кількох градусів тепла, через що з дахів знову можуть падати бурулі та снігові брили.

Директорка департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Оксана Пригода розповідає, що обов’язок чистити дахи від снігу та буруль мають власники будівель. Якщо на даху «наростають» бурулі та їх не збивають, то не завжди винні комунальники.

«Все залежить від форми власності. Якщо люди вибрали, що управляюча компанія комунальна, то вони звертаються туди і їм мають допомогти. Якщо це приміщення університету, то вони мають з кимось домовлятись, щоб їм допомагали у виконанні таких робіт. Якщо це ОСББ, то мешканці є співвласниками будинку і зобов’язані утримувати в належному стані своє майно, тому що падає з їхнього будинку. Ми відгукуємось на багато звернень, але одномоментно відреагувати на всі фізично не можемо», – розповідає ZAXID.NET Оксана Пригода.

Будинок очищують від буруль за допомогою автовишки (фото ЛМР)

За словами посадовиці, на очистку одного даху можна витратити 15 хвилин, а можна й до години – все залежить від кількості льоду та складності робіт. Для очистки дахів від снігу залучали багато приватних автовишок – загалом під час відлиги у січні протягом одного дня у місті працювало до 18 автовишок, а також альпіністи.

Інформацію про будинки, на яких є значна кількість буруль та нависають брили льоду, збирали вранці та формували план з переліком вулиць, де працюватимуть автовишки або де чистку проводитимуть вручну. Оксана Пригода пояснює, що якщо було звернення на «Гарячу лінію» про якусь критичну ситуацію, яка несе загрозу людям, то туди відправляли автовишку, але здебільшого будинки чистили за планом, щоб очистити більше дахів.

«Було багато звернень, ми дякуємо людям, що допомагають виявити проблемні ділянки. Деколи люди насилають фотографії. Вибираємо спершу ті, які становлять велику загрозу, і де є велика прохідність людей», – додає посадовиця.

Потрібно усе зафіксувати

Якщо на ваше авто, наприклад, впала брила льоду, то важливо реагувати зразу. Потрібно викликати на місце поліцію, яка зафіксує цей випадок, а також зробити фото, на якому чітко видно ваше авто та будинок, із якого впав лід. На фото має бути видно номерні знаки, марку авто.

Якщо ви можете взяти контакти у очевидців, то зробіть це. Адже додаткові свідчення можуть вам допомогти, якщо справа дійте до суду.

Роздивіться довкола. Якщо на сусідній будівлі є камера відеоспостереження, то спробуйте отримати відео. Можливо, момент падіння потрапив на запис. Це може бути додатковим та важливим доказом. Потрібно звернутись до експерта та визначити вартість відновлювального ремонту, а також зберегти усі квитанції.

Щоб знати до кого звертатись по компенсацію, потрібно встановити власника будівлі, з даху якої впав сніг чи буруля. За потреби можна звернутись з запитом у міськраду, щоб визначити власника чи балансоутримувача. Якщо добровільно отримати відшкодування не вдається, тоді можна звертатись до суду.

Є важливий нюанс

Не завжди власник чи балансоутримувач зобов’язаний відшкодовувати шкоду, якщо на авто чи людину впав лід із даху. Адвокат Руслан Ружицький пояснює ZAXID.NET, що управляюча компанія, ОСББ та власники будівель мають утримувати їх у такому стані, щоб з них нічого не падало.

Попередження про небезпеку падіння буруль біля готелю «Жорж» у центрі Львова (фото ZAXID.NET)

«Якщо щось впало і це комусь заподіяло шкоду – це трактується як неправомірні дії, а в нашому випадку з бурульками, неправомірна бездіяльність балансоутримувача. І він зобов’язаний відшкодувати шкоду в повному обсязі. Водночас балансоутримувач звільняється від відшкодування шкоди, якщо доведе, що шкоду завдано не з його вини», – каже адвокат.

Руслан Ружицький наводить приклади, коли балансоутримувач може уникнути обов’язку виплатити компенсацію.

«Наприклад, якщо балансоутримувач уклав договір з фірмою, яка мала своєчасно прибирати сніг і бурульки, але цього не зробила. Або він огородив територію можливого падіння бурульок і розставив попереджувальні знаки про небезпеку падіння бурульок. В таких випадках, вини балансоутримувача в заподіянні шкоди не буде. Падіння бурульки на авто, яке запарковане з порушенням правил дорожнього руху, значення для відшкодування шкоди не має. Порушення з боку водія не скасовує обовʼязок балансоутримувача прибирати сніг і бурульки», – підсумовує адвокат.

Однак машини все ж варто паркувати з дотриманням правил та дивитись, щоб на дахах не було буруль. Міністерство юстиції писало, що якщо машина припаркована у невідповідному місці (наприклад, під заборонними знаками), відповідальність за пошкодження покладається на власника авто.