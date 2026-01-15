Комунальники чистили дах цього будинку 13 січня

На 20-річного львів’янина з даху будинку впав сніг із льодом, його госпіталізували. Днями мерія збивала на даху цього ж будинку бурулі.

Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, інцидент трапився у четвер, 15 січня, на вул. Героїв УПА. На 20-річного хлопця, який ішов тротуаром, упав сніг із льодом. Його госпіталізували лікарні святого Луки.

«З постраждалим хлопцем була мама. Зараз вона і наша працівниця з ним у лікарні святого Луки. Хлопця готують до операції», – повідомила керівниця Франківської районної адміністрації Галина Шарко.

За інформацією Франківської районної адміністрації, ЛКП «Львівський ліхтар» чистило тут дах від буруль за допомогою автовишки у вівторок, 13 січня. Однак через те, що на дахах будинків накопичилося багато снігу і він поступово тане, то бурулі можуть утворюватися знову, і навіть у тих місцях, де вони вже були демонтовані.

У мерії просять пішоходів бути максимально уважними, адже сніг з дахів може сповзати і падати.