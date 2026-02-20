Росіянам постачають моделі EVO Max 4T від китайської компанії

Росія почала активно імпортувати безпілотники з Китаю через Таїланд, обходячи традиційні маршрути постачань через ОАЕ, Казахстан і Гонконг. Про це у п'ятницю, 20 лютого, повідомило Bloomberg,

Як стало відомо агентству, за 11 місяців 2025 року Росія закупила дронів на 125 млн доларів через тайський напрямок – це 88% усього експорту безпілотників із Таїланду та у вісім разів більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У 2022 році експорт дронів із Таїланду становив менше ніж 1 млн доларів і жоден з них не прямував до Росії.

Ключову роль у схемі постачань відіграє компанія Skyhub Technologies Ltd. з Бангкоку, яка формально займається прокатом авто, але стала другим за величиною імпортером китайських дронів у країні. Skyhub закуповує моделі EVO Max 4T від китайської Autel Robotics, які використовуються на фронті в Україні.

Ще одна компанія China Thai Corp за 11 місяців 2025 року імпортувала дронів на 144 млн доларів. У жовтні 2025 року вона потрапила під санкції Великої Британії за постачання технологій російським військовим. Діяльність China Thai у постачанні обладнання до Росії простежується щонайменше з 2023 року, коли компанія виступала експедитором для партії iPhone Apple.

У Держдепартаменті США зауважили, що Китай забезпечує до 80% компонентів подвійного призначення для Росії. Однак не прокоментували конкретні поставки через Таїланд. Митна служба Таїланду зазначає, що імпортери не зобов’язані вказувати кінцеве призначення дронів, а обмежень на законодавчому рівні наразі немає.

На думку експертів, зростання постачання через Таїланд свідчить про те, що Москва продовжує знаходити нові маршрути для обходу міжнародних обмежень.

Раніше стало відомо, що Китай протягом літа 2025 року суттєво збільшив продажі російським виробникам безпілотників кабелів та літій-іонних акумуляторів, які є ключовими компонентами для оптоволоконних дронів. Ці дрони російські окупанти масово використовують на війні в Україні.