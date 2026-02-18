FPV-дрон на російському БпЛА-носії

Російські окупанти почали керувати FPV-дронами за допомогою мобільного звʼязку. Зокрема, росіяни використовують українські SIM-картки, повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Безкрестнов.

За словами військовослужбовця, росіяни почали застосовувати ударні безпілотники як носії FPV-дронів. FPV-дронами, які десантуються з БпЛА, керують за допомогою SIM-карток, зокрема й українських.

«Наш противник взяв цей спосіб у нас. Йдеться про управління FPV через мережу мобільного зв'язку LTE. Вони додумалися, що можна доставляти FPV дрони на крилатих БпЛА в ті місця, де мобільний зв'язок хороший і стабільний, і там скидати дрони на об'єкти», – пояснив Безкрестнов.

Радник міністра оборони розповів, що такими дронами керує оператор з Росії, а час підльоту БпЛА – кілька хвилин. За словами Сергія Безкрестнова, Сили оборони працюють над цією проблемою «24/7». Водночас Україна відповідає Росії атаками із застосуванням LTE симетрично.

На думку військовослужбовця, щоб мінімізувати застосування українських SIM-карток на російських дронах, необхідно на законодавчому рівні закріпити їхній продаж за паспортами. Крім того, одним із варіантів може бути відключення послуг передачі даних в тому чи іншому форматі.

Нагадаємо, на початку лютого Сергій Безкрестнов показав відео, на якому видно, як з дрона типу «Гербера» вилітає FPV-дрон. Такий безпілотник-носій оснащений 4G-модемом для передачі відео в режимі реального часу, що дозволяє використовувати українські мобільні мережі для комунікації. Дрон може виконувати розвідку, спостереження, завдавати ударів та відволікати засоби ППО.