Російський президент Владімір Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін нещодавно зустрілися в Китаї

Росія закуповувала в Китаї продукцію подвійного призначення та другорядні предмети військового призначення для російських військових, зокрема стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання, навігаційне обладнання та захисне спорядження. У період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали Росії дронів та запчастин до них на 12 млн доларів, повідомило Міністерство оборони США у своєму звіті щодо Китаю.

Пентагон проаналізував дані російської митниці, які показали, що як державні, так і приватні компанії продають Росії цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі незначні військові товари.

За даними США, йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Окрему увагу Пентагон приділив дронам, оскільки великий і нерегульований ринок безпілотників у Китаї дозволив росіянам закуповувати коптери. Мова йде про невеликі дрони та БПЛА подвійного призначення, які російські військові використовують для війни проти України.

Так, за даними США, у період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали Росії дронів та запчастин до них на 12 млн доларів. Окупанти використовують їх для спостереження та ударів.

Натомість Китай заперечує поставки озброєння Росії. У серпні китайська влада заявила, що вперше запровадить контроль за ринком безпілотників. Цьому передував міжнародний тиск щодо використання цивільних дронів у загарбницькій війні проти України.

При цьому у Пентагоні зазначають, що китайсько-російські відносини «все ще забарвлені прихованою напруженістю і стратегічною недовірою» через уявлення Пекіну про те, що могутніша Російська імперія та Радянський Союз історично користувалися слабшим Китаєм. Попри нормалізацію китайсько-радянських відносин, Китай все ще з підозрою ставиться до намірів Росії.