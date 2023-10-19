Владімір Путін та Сі Цзіньпін зустрілися в Китаї

Державний департамент США висловив занепокоєння тим, що Китай надав президенту Росії Владіміру Путіну «платформу для просування його агресивної війни проти України». Про це у середу, 18 жовтня, повідомив «Голос Америки».

«Сполучені Штати не вважають, що будь-яка країна повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України», – зазначили у відомстві.

У Держдепі наголосили, що стурбовані тим, що КНР продовжує підтримувати відносини з Росією.

«Прийом Путіна в Китаї є невдалим проявом підтримки РФ, яка продовжує вести незаконну та жорстоку війну проти України», – наголосили у Держдепі.

У США також зазначили, що позиція Вашингтону щодо війни в Україні залишається незмінною.

Нагадаємо, 17 жовтня російський президент Владімір Путін прибув до Пекіна для участі в третьому Міжнародному форумі «Один пояс, один шлях». Ця китайська ініціатива спрямована на розбудову інфраструктури та розширення глобального впливу Китаю.

У візиті Путіна вбачають демонстрацію підтримки цієї ініціативи, спрямованої на розбудову інфраструктури та розширення впливу Китаю за кордоном.

Це була перша поїздка президента Путіна за межі колишнього радянського простору після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі виставив на нього ордер на арешт у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах в Україні.

Зауважимо, що лише за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Путін зустрівся з Сі в Пекіні, де сторони підписали угоду, яка обіцяє «безмежні» відносини. Тоді ж Сі Цзіньпін, імовірно, просив Владіміра Путіна відкласти можливе вторгнення в Україну на час проведення Олімпіади в Пекіні. Теперішні спроби Пекіна представити себе як нейтрального мирного посередника у війні Росії проти України були відкинуті міжнародною спільнотою.