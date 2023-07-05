Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Владіміра Путіна від використання ядерної зброї в Україні. Про це пише Financial Times із посиланням чиновників із США, Китаю та РФ.

За інформацією джерел видання, Сі зробив цю заяву під час візиту до Москви в березні. З тих пір, як зазначають співбесідники, китайські чиновники приписують собі досягнення в переконанні Путіна відмовитися від завуальованих погроз застосувати ядерну зброю проти України.

FT наголошує, що у своїх публічних заявах Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї в Україні. Але багато хто з союзників Києва сумнівається у намірах Пекіна, враховуючи «безмежне» партнерство Сі з Путіним і так званий «мирний план», який значною мірою повторює російські тези.

Водночас, попередження Сі для Путіна дають надію, що свої публічні заяви Китай підтримує і риторикою за зачиненими дверима. Високопоставлений посадовець адміністрації США заявив, що «китайці беруть на себе відповідальність за те, що передають [Росії] повідомлення на всіх рівнях».

Колишній урядовець КНР підтвердив FT, що Сі сказав особисто Путіну не використовувати ядерну зброю, зазначивши, що позиція Китаю проти її застосування була включена в його позиційний документ щодо миру в Україні.

Західні посадовці, які займаються питанням безпеки, заявили виданню, що Путін залишився розчарованим, бо візит Сі не приніс жодних відчутних перемог для Росії. На їхню думку, напевно, засудження застосування ядерної зброї в спільному комюніке було додано за вказівкою Китаю.

«Якби Росія застосувала ядерну зброю в Україні, для Китаю це було б дуже погано», – сказав один з них. Китай утримується від критики Росії за вторгнення і звинувачує Захід у розпалюванні війни через постачання зброї в Україну. Водночас, за словами високопоставленого радника китайського уряду, війна загрожує звести нанівець зусилля Китаю, спрямовані на розділення Європи і США.

За словами радника, російський ядерний удар по Україні або одному з її європейських союзників може налаштувати континент проти Китаю, в той час як постійний тиск з боку Пекіна, спрямований на запобігання такому акту, може сприяти поліпшенню відносин з континентом. Співбесідники, близькі до Кремля, стверджують, що російський лідер самостійно вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть Росії переваги, після того, як спрогнозував сценарії, що можуть виникнути в результаті її застосування.

За їхніми словами, ядерний удар, швидше за все, перетворив би території, на які Путін претендує як на російські, на опромінену пустелю, і мало чим допоміг би його військам просунутися вперед.