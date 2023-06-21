Російські випробування міжконтинентальної балістичної ракети PC-24 «Ярс»

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія не завдаватиме ядерного удару по території України. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

Він наголосив, що дев’ять років вивчення російської агресії дають йому унікальну можливість оцінити ризики ядерної ескалації.

«Як керівник розвідки я вам прямо кажу: цього не станеться ... При всій моїй неприязні до Російської Федерації, ідіотів, які керують цією країною там не так багато», – зазначив очільник розвідки. За словами Буданова, мир неможливий без стратегічної поразки Росії та переформатування влади в ній.

«Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає», – заявив Буданов.

Заява Буднова прозвучала на тлі слів президента США Джо Байдена, який попередив, що загроза застосування російським диктатором Владіміром Путіним тактичної ядерної зброї є «реальною».

До слова, 16 червня Путін повідомив, що РФ нібито доставила до Білорусі перші тактичні ядерні заряди. Моніторингова група «Беларускій Гаюн» заявила, що підтверджень переміщення поки немає. Буданов напередодні також заявив, що в Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї, проте поки жодної боєголовки туди з Росії не перемістили.