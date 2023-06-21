Кирило Буданов оцінив ризики ядерного удару Росії по Україні
Глава ГУР переконаний, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія не завдаватиме ядерного удару по території України. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.
Він наголосив, що дев’ять років вивчення російської агресії дають йому унікальну можливість оцінити ризики ядерної ескалації.
«Як керівник розвідки я вам прямо кажу: цього не станеться ... При всій моїй неприязні до Російської Федерації, ідіотів, які керують цією країною там не так багато», – зазначив очільник розвідки. За словами Буданова, мир неможливий без стратегічної поразки Росії та переформатування влади в ній.
«Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає», – заявив Буданов.
Заява Буднова прозвучала на тлі слів президента США Джо Байдена, який попередив, що загроза застосування російським диктатором Владіміром Путіним тактичної ядерної зброї є «реальною».
До слова, 16 червня Путін повідомив, що РФ нібито доставила до Білорусі перші тактичні ядерні заряди. Моніторингова група «Беларускій Гаюн» заявила, що підтверджень переміщення поки немає. Буданов напередодні також заявив, що в Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї, проте поки жодної боєголовки туди з Росії не перемістили.