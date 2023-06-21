Після удару по будівлі ГУР, Буданов просто сказав, що «все в порядку» і наказав всім повертатися до роботи

Росія атакувала будівлю Головного управління розвідки Міноборони України у Києві у березні 2022 року та 29 травня цього року, однак це не дало жодних результатів. Про це повідомляє The Economist, посилаючись на джерела всередині ГУР.

«[Під час атаки у березні 2022 року] падали ракети, вилітали вікна і обвалювалися напівзруйновані будівлі по краях. Чоловіки, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм начальником, впали на підлогу. За мить двері поруч з ними відчинилися, і з них вийшов генерал-майор Кирило Буданов», – розповів журналістам один із розвідників, який був у бідівлі під час удару.

За його словами, Буданов просто сказав, що «все в порядку», наказав всім повертатися до роботи, обтрусився від пилу, надів кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження.

Друга спроба удару була 29 травня. Балістичні ракети, крилаті ракети і безпілотники були націлені на офіс ГУР на Рибальському острові. Проте вони не влучили, хоча безпілотники зачепили ще одну будівлю. Днем пізніше Владімір Путін похвалився нібито «точною» атакою, яка «зруйнувала будівлю», а кремлівські ЗМІ повідомили, що генерала Буданова «евакуювали до Німеччини і ввели в кому».

Проте вже невдовзі ГУР це спростувало, а Кирило Буданов з'явився на публіці і особисто заперечив російський фейк про своє нібито поранення. Характеризуючи Буданова, журналісти називають його «спорідненою душею» президента Володимира Зеленського, прямолінійним і непідкупним гравцем і кажуть, що Буданов перебуває в близьких стосунках з американською та британською розвідками вже в більшій мірі, ніж їх партнери по НАТО – німецькі чи французькі розвідники.