Сі Цзіньпін не хоче, щоб Путін затьмарив Олімпійські ігри в Китаї

Президент Китаю Сі Цзіньпін, імовірно, попросив лідера Росії Володимира Путіна відкласти можливе вторгнення в Україну на час проведення Олімпіади в Пекіні. Це сталося під час їхньої останньої телефонної розмови. Про це інформує сайт «NV.ua» з посиланням на Bloomberg.

За повідомленням неназваного китайського дипломата, для Китаю Олімпіада є надзвичайно важливою подією, і китайський лідер Сі Цзіньпін не хоче, щоб Росія «затьмарила важливу подію, спровокувавши глобальну кризу».

Видання зазначає, що Цзіньпін може суттєво впливати на Путіна, оскільки Китай і РФ часто підтримують одна одну на світовій арені та переважно залишаються нейтральними щодо гострих питань, таких як окупація Криму або репресії проти китайських уйгурів.

Міністерство закордонних справ Китаю раніше наголосило на важливості дотримуватися резолюції ООН про олімпійське перемир’я «із семи днів до початку Олімпійських ігор і до семи днів після закінчення Паралімпійських ігор».

Два співрозмовники Bloomberg, знайомі з недавніми західними оцінками, стверджують, що РФ замість повномасштабних військових дій може розпочати «обмежене» вторгнення в середині лютого, яке супроводжуватиметься кібератаками та спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.

Очільник Кремля розмовляв із Сі Цзіньпіном у середині грудня 2021 року. Тоді Путін заявив про «відповідальний спільний підхід до розв'язання глобальних проблем». Він планує відвідати відкриття Олімпіади 4 лютого, пише агентство.

Крім того, минулого тижня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін планує поінформувати президента Китаю про вимогу Москви до США та їхніх союзників щодо «гарантій безпеки».

Як інформує ZAXID.NET, низка країн, серед яких США, Велика Британія, Канада, Австралія, Литва та інші, оголосили іграм дипломатичний бойкот через порушення прав людини в китайській провінції Сіньцзян.