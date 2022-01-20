Загроза глобального ядерного конфлікту небезпечно зростає. Про це пише The Washington Post, посилаючись на головного радника Global Zero і колишього директора з контролю над озброєннями в Раді нацбезпеки США Джона Вольфшталя.

На його думку, зараз ризик вибуху ядерного конфлікту між США та Росією, або між США та Китаєм, є «небезпечно високим». Вольфшталь переконує, що напруга навколо України чи Тайваню може швидко вийти з-під контролю. Він нагадує, що нещодавно Росія виступила з завуальованими погрозами розгорнути більше ядерної зброї.

У свою чергу, Сполучені Штати та Китай швидко модернізують та розширюють свій ядерний і ракетний потенціал, як і Велика Британія, Індія, Пакистан і Північна Корея. Незважаючи на їхню публічну відмову від ядерної війни, в реальності США та Росія щодня готуються до такої ймовірності, і обидві країни вкладають значні кошти в ядерну зброю.

Вольфшталь впевнений, що США в разі необхідності готові атакувати цінні російські та китайські військові цілі, знищення яких, на думку лідерів США, призведе до «сприятливих» результатів.

Зараз адміністрація президента США Джо Байдена готує власний огляд «ядерної ситуації», в якому буде викладено політику Білого дому. Байден зазначав, що він готовий прийняти більш обмежуючий набір ядерної політики, включаючи заяву про те, що єдиною місією ядерних сил США є стримування і, якщо необхідно, реакція на ядерну атаку проти Сполучених Штатів або їх союзників.

Але, за словами Вольфшталя також необхідно зробити більше, щоб зменшити ймовірність зіткнень, які можуть перерости в ядерний конфлікт. Це може включати зняття зброї з боєготовності, скорочення програм модернізації, проведення обов’язкових скорочень ядерних сил і прийняття обмежень щодо інших видів зброї, які загрожують підірвати стабільність.

Наразі ж в Global Zero переконані, що небезпека ескалації, що призведе до ядерної війни залишається «занадто реальною».