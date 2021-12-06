У Білому домі заявили, що офіційна делегація США не поїде на зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні через занепокоєння ситуацією з правами людини в Китаї. Водночас американські спортсмени зможуть відвідати Олімпіаду, і уряд їх підтримає. Про це повідомила речниця Білого дому Джейн Псакі, повідомляє «Бабель».

«Ми повністю підтримуємо спортсменів національної збірної США і вболіватиме за них удома. В урочистостях Ігор ми брати участі не будемо… Це ознака того, що статусу-кво бути не може, і відсутність дипломатичної делегації США про це свідчить», – уточнила Псакі.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/Hyc6c3ipzN — The White House (@WhiteHouse) December 6, 2021

Американським спортсменам дозволять брати участь у змаганнях, але дипломатичного представництва там не буде, мовляв, «США не мають наміру «карати» спортсменів, які готувалися до змагань».

За словами Псакі, США повідомили про своє рішення союзників, але не закликали їх до такого ж кроку.

Зауважимо, раніше США звинуватили Китай у геноциді щодо уйгурів – мусульманської меншини, яка проживає в автономному регіоні Сіньцзян. Напруга між обома державами також зросла тоді, коли Китай придушував політичні свободи в Гонконзі.

Натомість у Китаї раніше анонсували «рішучі контрзаходи» у разі бойкоту.

Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 до 13 березня. При цьому відвідати змагання через пандемію Covid-19 зможуть тільки мешканці материкової частини КНР, якщо вони відповідатимуть карантинним вимогам.