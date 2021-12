У Білому домі заявили, що офіційна делегація США не поїде на зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні через занепокоєння ситуацією з правами людини в Китаї. Водночас американські спортсмени зможуть відвідати Олімпіаду, і уряд їх підтримає. Про це повідомила речниця Білого дому Джейн Псакі, повідомляє «Бабель».

«Ми повністю підтримуємо спортсменів національної збірної США і вболіватиме за них удома. В урочистостях Ігор ми брати участі не будемо… Це ознака того, що статусу-кво бути не може, і відсутність дипломатичної делегації США про це свідчить», – уточнила Псакі.

