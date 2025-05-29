Збірна України пропустить вже другий чемпіонат світу з дзюдо через участь білорусів та росіян

Збірна України бойкотуватиме чемпіонат світу-2025 з дзюдо, повідомили у пресслужбі Федерації дзюдо України у четвер, 29 травня. Причиною бойкоту став допуск білоруської команди до участі не в нейтральному статусі, а з використанням державної символіки Білорусі.

Федерація відреагувала на рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо (IJF), відповідно до якого спортсмени з Білорусі можуть брати участь в усіх міжнародних змаганнях – в тому числі й чемпіонаті світу, – під національною символікою. Зміни запроваджуються з 1 червня 2025 року. Зазначається, хоч IJF не повідомляла про це рішення на офіційних майданчиках, Україна подала запит, чи дійсно білоруси зможуть брати участь у ЧС-2025 під власним прапором.

«23 травня 2025 року Федерація дзюдо України отримала офіційну відповідь від IJF, у якій було підтверджено зазначене рішення Виконавчого комітету. Зокрема, було наголошено, що “IJF віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння — будівництва мостів, а не стін”. У зв’язку з цим, керуючись наказом Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року №4435, Федерація дзюдо України вимушена ухвалити рішення про неучасть офіційної делегації збірної команди України з дзюдо в чемпіонаті світу, який відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в місті Будапешт, Угорщина», – повідомили у пресслужбі федерації дзюдо.

Українська федерація засудила рішення IJF та наголосила, що вважає його таким, що суперечить принципам справедливості, солідарності та відповідальності у світовому спорті. Участь спортсменів з країн-агресорів під власними національними символами у федерації назвали політичною сліпотою, зневагою до жертв війни та міжнародного права.

Зазначимо, Україна вже вдруге бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо – зокрема, у 2023 році українські спортсмени не брали участь у змаганнях через допуск дзюдоїстів Росії та Білорусі до змагань під нейтральним прапором. Рішення бойкотувати чемпіонат світу Федерація дзюдо України аргументувала наказом міністерства молоді та спорту від 12 квітня 2023 року про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами.