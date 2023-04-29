Перед змаганнями спортсменів перевірять на предмет відсутності «пропаганди війни»

Представники Росії та Білорусі у дзюдо зможуть змагатися на міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації дзюдо. Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет IJF, повідомляє «Суспільне».

Як повідомляється, змагатися зможуть лише ті дзюдоїсти з Росії та Білорусі, що пройдуть перевірку на предмет відсутності «пропаганди війни», зокрема, у їх соцмережах. Цю перевірку здійснюватиме «незалежна, авторитетна» компанія. Скільки часу займе ця перевірка і чи не була вона проведена раніше, поки невідомо.

«Це рішення дозволяє можливість чесної участі та рівних шансів для усіх дзюдоїстів, які крокують на шляху до олімпійської мрії», – йдеться у повідомленні.

У заяві IJF безпосередньо не вказано, чи будуть уже допущені атлети з Росії до чемпіонату світу (триватиме з 7 до 14 травня). Крайній термін подачі заявок на участь у турнірі закінчується саме у суботу, 29 квітня.

Як інформував ZAXID.NET, Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту.