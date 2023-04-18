Чоловіча збірна Росії з баскетболу не візьме участі у відбірному турнірі до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Представників РФ не було зареєстровано у пре-кваліфікацію до Олімпіади.

Рішення прийнято з урахуванням рекомендацій МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опублікованих 28 березня.

ФІБА на своєму засіданні затвердила збірні, які братимуть участь у баскетбольному пре-кваліфікаційному турнірі до Олімпійських Ігор-2024. Збірна України потрапила до списку 16-ти команд, які не вийшли на ЧС-2023, але через пре-відбір змагатимуться за путівку до кваліфікаційного турніру до Олімпіади.

Разом з Україною у пре-відборі зіграють Бельгія, Боснія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Португалія, Швеція, Туреччина та Болгарія.Команди поділять на дві групи, які зіграють свої матчі у серпні. Переможці груп вийдуть у кваліфікацію до Олімпійських Ігор-2024.Україна дізнається своїх суперників по групі 1 травня. Після того, як збірна не зуміла вийти на ЧС-2023, національну команду очолив Віталій Степановський.

Пре-кваліфікаційний турнір відбудеться з 12 по 20 серпня 2023 року. Вибір господарів турнірів відбудеться на найближчому засіданні центральної ради ФІБА 28-29 квітня, а жеребкування груп заплановано на 1 травня 2023 року.