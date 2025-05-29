До Львова вперше в історії привезли три «Золоті мʼячі», які здобували українські футболісти Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. Легенди українського футболу особисто приїхали до Львова, щоб презентувати «Золоті мʼячі» та надихнути дітей займатися футболом. М’ячі експонуватимуть на пл. Ринок до 1 червня, після чого вони поїдуть в інші міста.

У 1975 році «Золотий мʼяч» отримав Олег Блохін, у 1986 – Ігор Бєланов, а у 2004 – Андрій Шевченко. Проєкт із виставкою всіх трьох м’ячів розпочався у грудні 2024 року, до 20-тої річниці отримання найпрестижнішої футбольної нагороди Андрієм Шевченком. Тоді організували перше турне власне його «Золотого мʼяча».

«Це перший раз в історії всі три «Золоті мʼячі» зібралися, щоб надихнути і змотивувати нашу молодь. Якщо ми змогли здобути “Золоті мʼячі”, то з вірою, бажанням і дисципліною це зможуть зробити і наші молоді футболісти. Я вірю, що в Україні буде і четверта найпрестижніша футбольна нагорода», – сказав під час відкриття виставки 29 травня Андрій Шевченко.

Турне «Золотих мʼячів» організував бренд Rozetka до свого 20-річчя. На пл. Ринок, поруч з конструкцією, на якій 4 дні будуть експонуватися «Золоті мʼячі», розміщений футбольний поп-ап, де продають особливу сувенірну продукцію. Виручені гроші спрямують на підтримку дитячого футболу в Україні.

«До 20-річчя Rozetka ми організували чудове турне Україною трьох “Золотих мʼячів”. До проєкту розробили спеціальну сувенірну лінійку продукції, серед якої – золоті футбольні мʼячі з факсиміле всіх трьох володарів “Золотих мʼячів”. Їх продаж має благодійну мету – весь прибуток скерують на проведення дитячого футбольного турніру “Шкільний мʼяч”, який організує Українська асоціація футболу», – розповіла Олена Заболотна, директорка мережі офлайн-магазинів Rozetka.

Додамо, що м’ячі експонуватимуть на пл. Ринок до 1 червня, після чого вони поїдуть в інші міста.