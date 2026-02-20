Організатори схеми хотіли втекти, але прикордонники прострелили шини і зупинили автівки

У Поморському воєводстві на півночі Польщі прикордонники затримали вісьмох підозрюваних у справі про торгівлю людьми та відмиванні грошей. За даними слідства, злочинну групу очолювали українець та поляк. Про це повідомили у Прикордонній службі Польщі, у пʼятницю, 20 лютого.

Під час затримання злочинців у Поморському воєводстві Польщі обшукали 17 житлових і службових приміщень, а також понад десяток автомобілів. Прикордонники вилучили готівку, золото, монети, ювелірні вироби на суму 3,6 млн злотих. Також заблокували 28 банківських рахунків – на понад 3,8 млн злотих.

Із восьми затриманих суд заарештував шістьох на три місяці. Ще до двох застосували поліцейський нагляд, заставу та заборону виїзду з країни.

Слідство встановило, що злочинна група діяла з 2024 року. До неї входили переважно українці, поляки та узбекистанці. Вони використовували фірми, зареєстровані в Польщі та за її межами.

За версією слідства, злочинці вербували людей в країнах Латинської Америки, переважно громадян Колумбії. Їм пропонували роботу, після чого направляли їх до Польщі через фірми, зареєстровані поза межами ЄС. Людей змушували працювати, застосовуючи насилля та погрози. За період, який охоплює розслідування, було завербовано близько 2 тис. іноземців. Наразі встановлено 50 потерпілих.

У цій справі в Гданську затримали українця та поляка, які намагалися втекти автівками й не зупинилися на вимогу поліції. Поліцейські прострелили шини, після чого зупинили машини. Під час обшуків у них виявили вогнепальну зброю та наркотики.

Затриманим оголосили підозру в участі в організованій злочинній групі та торгівлі людьми. За це передбачене покарання від 3 до 20 років позбавлення волі. Слідство ще триває.