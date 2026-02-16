Польська поліція встановила, що жінку вбили, а потім спалили її тіло

Польська поліція затримала 31-річного Дмитра П., 36-річного Володимира К. та 58-річну Ольгу П. за підозрою у вбивстві жінки. Про це у понеділок, 16 лютого, повідомило польське видання Onet.

Зазначається, що у жовтні 2025 року до Ґданської поліції надійшло повідомлення про зниклу 24-річну Ірину М. За інформацією поліції, востаннє жінка виходила на зв’язок із своєю сестрою 5 жовтня. Тоді Ірина М. повідомила, що перебуває у польському місті Тчев та планує їхати до Ґданська.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що 24-річну жінку вбили, а потім спалили її тіло. Наразі встановлюють причини та мотиви злочину.

Правоохоронці висунули звинувачення підозрюваним у злочині. Зокрема, Володимира К. звинувачують у перешкоджанні слідству, приховуванні речей вбитої, а також у наданні неправдивої інформації. Дмитра П. підозрюють у вбивстві, а також у нарузі над тілом.

На суді обоє чоловіки заперечили свою вину у вбивстві жінки. Натомість Ольга П. визнала себе винною у злочині. Районний суд у Тчеві обрав запобіжний захід Дмитру П. та Володимиру К. у вигляді тримання під вартою протягом трьох місяців. Ользі П. суд обрав запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду та заборони виїзду із країни.