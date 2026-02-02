На суді українець зізнався у скоєному

У неділю, 1 лютого, районний суд у Кемпно обрав запобіжний захід 24-річному українцю, якого підозрюють у вбивстві 14-річної підлітки з України. На суді підозрюваний зізнався у вбивстві дівчини. Про це повідомило польське видання Onet.

Зазначається, що інцидент стався у четвер, 29 січня, у Кемпно, що в Великопольському воєводстві Польщі, в одному із багатоквартирних будинків. Сусіди звернули увагу на те, що тривалий час з квартири лилася вода, яка затоплювала нижні поверхи. Квартира була зачинена на ключ, тому сусіди звернулися в поліцію.

По приїзду в орендованій квартирі польські правоохоронці знайшли тіло 14-річної дівчини, яка лежала на підлозі без свідомості. Мати дівчини на той момент була на роботі. Під час огляду поліція зазначила, що не знайшла на тілі жодних тілесних ушкоджень. Проте, під час судово-медичної експертизи розтин показав, що причиною смерті стало удушення.

На суді затриманий чоловік зізнався у вбивстві дівчини, надав покази та розповів, що причиною вбивства стала сварка. Районний суд у Кемпно обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою протягом трьох місяців. Йому загрожує покарання від 10 років тюрми до довічного ув’язнення.