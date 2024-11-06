Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення

У Польщі правоохоронці затримали 26-річного та 46-річного українців. Їх підозрюють у вбивстві 35-річного чоловіка, який також родом з України. Про це у середу, 6 листопада, повідомили у поліції Польщі.

Зазначається, що у неділю, 3 листопада, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у місті Сосновець в Сілезького воєводства біля гаражів виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями. Слідчі з’ясували, що померлий – 35-річний громадянин України.

Польські правоохоронці дослідили місце події, а наступного дня затримали підозрюваних у вбивстві. Йдеться про 26-річного та 46-річного українців. Їм вже висунули звинувачення та подали до суду клопотання про їхній арешт. Українцям загрожує довічне ув’язнення.

За даними польських ЗМІ, один із підозрюваних визнав свою провину, а інший заявив, що не був на місці злочину. Обоє чоловіків розповіли, що раніше не були знайомі із вбитим, вони зустрілися на вулиці та планували купити алкогольні напої.

За словами прокурора, причини та мотиви злочину правоохоронці поки що не встановили. Також поки невідомо, хто саме з затриманих наніс ножові поранення загиблому. Слідчі вилучили у підозрюваних два ножі, які за попередніми висновками, відповідають нанесеним пораненням.

Підозрювані та загиблий проживали у місті Сосновець.

Нагадаємо, 29 жовтня польські правоохоронці затримали 26-річного українця, який перебував за кермом Volkswagen Passat у стані алкогольного сп’яніння та без водійських прав. Українцю загрожує великий штраф або позбавлення волі строком до трьох років.