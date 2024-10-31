У Польщі затримали українця за водіння авто у нетверезому стані

У Польщі поліція затримала 26-річного українця, який керував автомобілем Volkswagen Passat у нетверезому стані. У його крові виявили 3 проміле алкоголю. Про це у четвер, 31 жовтня, повідомила поліція міста Пулави Люблінського воєводства.

Подія трапилась у вівторок, 29 жовтня. Повідомлення про нетверезого водія, який рухається трасою S17 у напрямку Любліна, надійшло до правоохоронців міста Пулави від іншого водія. Чоловік припустив, що водій автомобіля Volkswagen Passat перебуває у стані сп’яніння, оскільки авто постійно блимало фарами, раптово змінювало смуги руху, а потім з’їхало на узбіччя. До приїзду правоохоронців очевидці відібрали ключі від авто у нетверезого водія та не дозволяли йому поїхати.

На місці події поліцейські з’ясували, що 26-річний водій з України дійсно керував авто у нетверезому стані – у його крові виявили 3 проміле алкоголю. До того ж українець перебував за кермом без водійських прав, раніше їх у нього конфіскували за аналогічний злочин.

Автомобіль Volkswagen Passat, який українець придбав лише три дні тому, правоохоронці вилучили. Нетверезого водія затримали, допитали та висунули звинувачення.

Відповідно до польського законодавства, українцю загрожує або великий штраф, або позбавлення волі строком до трьох років. Його також можуть позбавити права керувати автомобілем терміном на три роки.

Нагадаємо, 6 серпня польські правоохоронці затримали 45-річного водія рейсового автобуса Neoplan, який їхав за маршрутом Зелена Ґура-Херсон. Водій перевищив допустиму швидкість на 44 км/год. З’ясувалося, що за кермом автобуса перебував нетверезий українець, у нього виявили 0,37 проміле алкоголю.