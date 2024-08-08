У салоні автобуса були українці

Поліцейські Познані затримали нетверезого водія автобуса, який їхав за маршрутом Зелена Ґура – Херсон. За кермом автобуса був громадянин України, він перевозив своїх земляків.

Інцидент трапився 6 серпня. Поліцейські з познанської групи Speed зупинили водія автобуса Neoplan, який перевищив швидкість на 44 км/год. З’ясувалося, що за кермом автобуса був 45-річний громадянин України. У салоні було небагато пасажирів – це українці, які їхали за маршрутом Зелена Ґура – ​​Херсон.

«Правоохоронці одразу помітили різкий запах алкоголю, який видихає 45-річний чоловік. Перевірка іноземця на тверезість підтвердила підозри поліцейських. Прилад показав 0,37 проміле», – повідомили у поліції Познані.

Драгер зафіксував 0,37 проміле алкоголю (фото поліції Познані)

Водія затримали та позбавили водійських прав. За керування у нетверезому стані йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Також водій відповідатиме за перевищення швидкості.

Автобус відбуксирували на поліцейську стоянку, а пасажирів пересадили в інший автобус.