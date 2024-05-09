Українцю заборонили в'їзд в зону Шенген на 7 років

З Польщі депортують українця, який постійно їздить за кермом автомобіля у нетверезому стані. Він навіть відбув термін ув’язнення за це порушення, однак вийшовши на волю, знову порушив польське законодавство. Прикордонна служба Польщі вирішила його депортувати з країни із забороною в’їзду в Шенгенську зону на сім років.

Як повідомили 8 травня у Сілезькому відділі прикордонної служби Польщі, їхні працівники затримали у місті Ниса на Ополі (південна Польща) громадянина України, який порушував правопорядок. Як з’ясували прикордонники, українець нещодавно вийшов з установи виконання покарань, де був ув’язнений за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 178а КК).

«Чоловік, який мав судимість за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та заборону на керування наземним транспортом, не мав наміру її дотримуватися і продовжував керувати автомобілем після вживання алкоголю. Його поведінка чітко вказує на те, що він не має наміру поважати чинний у Польщі правопорядок. Тому з метою захисту громадської безпеки та порядку комендант Прикордонної застави в Ополі видав йому адміністративне рішення, яке зобов’язує повернутися до країни походження», – розповіли у прикордонній службі.

Порушника під конвоєм примусово доставлять до кордону з Україною. Водночас українцю заборонили повторний в’їзд до Шенгенської зони протягом 7 років.