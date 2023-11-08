Польща екстрадує іноземців, які становлять небезпеку для країни

У вересні польські ЗМІ повідомили, що Польща почала екстрадицію громадян України, які займались перевезенням нелегальних мігрантів та, ймовірно, за запитом української влади, буде видавати тих чоловіків призовного віку, які виїхали з країни незаконно. ZAXID.NET надіслав запит у Прикордонну службу Польщі, щоб довідатися, яку кількість українських чоловіків вже повернули на батьківщину. Як зазначено у відповіді польських прикордонників, впродовж двох місяців вони видворили 44 громадян України.

Прикордонна служба Республіки Польща повідомила ZAXID.NET, що у період з 5 вересня до 3 листопада 2023 року виконала 44 рішення про зобов’язання до повернення, виданих щодо громадян України. У відповіді на запит зазначено, що рішення про екстрадицію стосувалися тих українців, які становили загрозу для безпеки Республіки Польща.

«44 рішення про зобов’язання іноземця повернутися винесені щодо громадян України, які становили загрозу для безпеки Республіки Польща, були необхідні з міркувань оборони, охорони громадської безпеки і порядку або інтересів Республіки Польща», – повідомила ZAXID.NET речниця головного управління Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

У таких випадках іноземця доставляють до кордону країни, до якої його супроводжують.

Нагадаємо, на початку вересня сайт Rzeczpospolita повідомив, що Польща, згідно з угодою з Україною, вже екстрадує українських громадян, які переправляють нелегалів до Європи. Щоб повернути таких чоловіків в країну, Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них.

Окрім того, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть видачі чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації. За дорученням президента Зеленського перевірять всі листки непрацездатності, видані військово-лікарськими комісіями після 24 лютого 2022.

За інформацією прикордонної служби Польщі, станом на кінець літа 2023 року і від оголошеного воєнного стану в Україні (24 лютого 2022 року) до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України віком 18-60 років, а виїхало – майже 2,8 мільйона українців. Тобто 80 тисяч українських чоловіків призовного віку виїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення та зникли.

Щоб повернути таких чоловіків в країну, Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них. Якщо такого чоловіка зупинять для перевірки документів, польська система KSIP (Інформаційна система Національної поліції) покаже, що ця людина переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Його затримують, а суд приймає рішення про екстрадицію.