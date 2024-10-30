Українець відмовився назватися, тому поліцейські вирішили його доставити у відділок для встановлення особи

У Польщі помер 48-річний громадянин України під час затримання його поліцейськими. Інцидент трапився біля міста Ключборк [Kluczbork] в Опольському воєводстві, повідомляє RMF FM. Чоловік знепритомнів, коли поліцейські застосували до нього так звані методи захоплення, що виводять з ладу. Медикам швидкої допомоги не вдалося його врятувати.

Поліцію викликав власник фірми у селі Кшивізна поблизу міста Ключборк (Опольське воєводство). 48-річний чоловік хотів працевлаштуватися до нього на фірму, однак під час розмови він став агресивним, між співрозмовниками виникла бійка і підприємець викликав поліцію.

«Коли на місце події прибули співробітники поліції, чоловік відмовився назвати себе і не реагував на команди, хоча, за словами поліцейських, розмовляв з ними польською мовою. Коли поліцейська і патрульний вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, він почав чинити опір. Правоохоронці намагалися одягнути на нього наручники та застосували різні прийоми, та раптом 48-річний чоловік знепритомнів», – пишуть журналісти RMF FM.

До українця викликали швидку допомогу, але лікарі не змогли відновити життєві функції чоловіка. Прокуратура розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства.

«До 48-річного чоловіка застосували заходи прямого примусу. Внаслідок застосування сили та наручників він помер, – цитує керівницю районної прокуратури в Ключборку Аніту Домброву-Дерду Kluczbork.Naszemiasto. – На даний момент не розпочато жодного розслідування щодо перевищення повноважень або невиконання своїх обов’язків співробітниками поліції, а також не висунуто їм жодних звинувачень».

Результати розтину покажуть причину смерті, призначено також токсикологічну та гістопатологічну експертизи. Від цих висновків залежатиме, чи розслідуватиме прокуратура поведінку працівників поліції.