Розслідування справи тривало майже три роки

У четвер, 6 червня, Воєводський суд Вроцлава виніс вироки у справі вбивства 25-річного українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава. Після того, як його у липні 2021 року туди доставили, чоловіка сильно побили, смерть спричинило удушення. Семеро обвинувачених отримали терміни від 1,5 до 5 років ув’язнення. Серед засуджених – четверо колишніх поліцейських, лікар та четверо працівників Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп’яніння. Ще двох підозрюваних виправдали. Про це 6 червня повідомляє РАР.

За інформацією Польського агентства преси, найсуворіші вироки суд виніс двом колишнім співробітникам поліції. Вони отримали по п’ять років позбавлення волі. Лікар отримав три роки ув’язнення, а двоє інших колишніх поліцейських і двоє співробітників центру – від 1,5 року до чотирьох років позбавлення волі.

«Згідно з рішенням суду, четверо поліцейських і двоє працівників Вроцлавського центру допомоги особам, які перебувають в стані алкогольного сп’яніння, спричинили смерть чоловіка, побивши і притиснувши його до землі. Провина лікарки цього закладу полягала у відсутності реакції на застосування таких примусових заходів. Двох співробітників витверезника виправдали», – пишуть РАР.

Інцидент з 25-річним громадянином України Дмитром Никифоренком трапився 30 липня 2021 року. Дмитро їхав у міському автобусі після вечірки з друзями, в якому він заснув. Водій висадив його на зупинці і викликав медиків, а ті – поліцію. Його доставили у витверезник. У цьому закладі його побили, що спричинило смерть чоловіка.

«До Дмитра приїхали лікарі швидкої допомоги. Не було жодних ознак того, що він потребує госпіталізації, тому медики викликали поліцію. Правоохоронці відвезли його до витверезника, де 25-річний Дмитро Н. помер. Поліція стверджує, що він був агресивно налаштований, хоча відеозаписи з автобусної зупинки суперечать цьому. Громадянина України били, душили, застосовували проти нього кийок і газ. Підсудні стверджують, що чоловік після того, як його доставили до ізолятора, почав нападати і навіть вкусив медика за палець. З цієї причини його намагалися прив’язати до так званого “лежачого” місця. У нього сталася раптова зупинка серця. Реанімаційні заходи не врятували йому життя», – розповідають деталі з матеріалів справи польські ЗМІ.

Справу розслідувала Воєводська прокуратура в Щецині. За версією слідства, «троє поліцейських і двоє наглядачів-фельдшерів Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп’яніння перевищили свої повноваження при застосуванні заходів прямого примусу». На думку слідства, вони діяли спільно і за попередньою змовою.

Слідчі також встановили, що обвинувачені застосували фізичну силу до потерпілого вже після того, як його зв’язали ременями. Чоловіка притискали головою, верхньою частиною тулуба та ногами до матрацу ліжка. Поліцейські та працівники закладу били українця кийком в поперек. За версією обвинувачення, це заважало затриманому вільно дихати і, як наслідок, призвело до його смерті від насильницького удушення.

25-річний Дмитро Никифоренко родом з Немирова Вінницької області. Він приїхав до Польщі на роботу у 2020 році.