У витверезнику польського Вроцлава помер п’яний українець, якого доставили туди поліцейські. У крові чоловіка виявили 1,5 проміле алкоголю, однак правоохоронці припускають, що, окрім алкоголю, він вживав наркотики чи інші речовини, які викликають сп’яніння.

Інцидент стався ще 30 липня, однак відомо про нього стало лише 18 серпня, пише Wprost з посиланням на Gazeta Wyborcza. До «кімнати протверезіння» агресивного українця, який перед цим спав у автобусі, доставили поліцейські. Вже у витверезнику затриманий українець зняв із себе наручники і напав на поліцейських: одного вдарив кулаком, а іншого вкусив за палець. Для того, щоб заспокоїти п’яного агресивного українця, правоохоронці викликали ще один поліцейський патруль.

Чоловік заспокоївся лише після того, коли поліцейські прив’язали його ременями. Проте через кілька хвилин п'яний чоловік почав синіти і задихатися, а потім помер. Причину його смерті допоможе встановити розтин.