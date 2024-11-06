Виконавець злочину перебуває під вартою

Прокурори Офісу генерального прокурора передали до суду справу щодо останнього учасника злочинної групи, яку звинувачують у викраденні та вбивстві громадянки Латвії. Про це в середу, 6 листопада, повідомила пресслужба відомства.



За даними слідства, жертва володіла житловим комплексом вартістю 3,7 млн євро на березі моря в курортному латвійському місті Саулкрасти. До комплексу входило 30 апартаментів, паркінги та інші інфраструктурні об’єкти, які громадянка Латвії здавала в оренду.



Потерпіла зникла восени 2019 року. Востаннє її бачили з клієнтом з України, який приходив нібито оглянути нерухомість. Згодом з’ясувалось, що чоловік входив до складу організованої злочинної групи та діяв за вказівкою засуджених.



Організували схему двоє росіян, які жили в Латвії в статусі біженців. Батько і син вигадали схему, як заволодіти майном орендодавиці. Для цього вони запросили трьох знайомих українців, які спеціально приїхали в Латвію для вчинення злочину.



«Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за місто. Там тортурами й погрозами намагалися змусити її переписати на їхню користь маєток, а коли вона відмовилась – вбили», – розповідають правоохоронці.

Для розкриття злочину створили міжнародну слідчо-оперативну групу з українських та латвійських поліцейських. Доказова база, зібрана правоохоронцями України, допомогла засудити росіян у червні 2024 року. Батько та син отримали покарання у вигляді 20 років позбавлення волі та депортації до Росії після відбуття покарання.

На сьогодні завершено досудове розслідування щодо всіх українців, що входили до очолюваної росіянами злочинної групи. Через смерть одного з підозрюваних суд закрив кримінальне провадження, іншого співучасника засудили. Наразі останній виконавець злочину перебуває під вартою.

Виконавцю злочину інкриміновано умисне вбивство за попередньою змовою з метою приховати інше кримінальне правопорушення, незаконне викрадення людини, а також незаконне придбання та зберігання бойових припасів, вибухових пристроїв та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України).