У Латвії українець вбив власницю житлового комплексу заради нерухомості
Українець входив до злочинної групи, яку очолювали росіяни
Прокурори Офісу генерального прокурора передали до суду справу щодо останнього учасника злочинної групи, яку звинувачують у викраденні та вбивстві громадянки Латвії. Про це в середу, 6 листопада, повідомила пресслужба відомства.
За даними слідства, жертва володіла житловим комплексом вартістю 3,7 млн євро на березі моря в курортному латвійському місті Саулкрасти. До комплексу входило 30 апартаментів, паркінги та інші інфраструктурні об’єкти, які громадянка Латвії здавала в оренду.
Потерпіла зникла восени 2019 року. Востаннє її бачили з клієнтом з України, який приходив нібито оглянути нерухомість. Згодом з’ясувалось, що чоловік входив до складу організованої злочинної групи та діяв за вказівкою засуджених.
Організували схему двоє росіян, які жили в Латвії в статусі біженців. Батько і син вигадали схему, як заволодіти майном орендодавиці. Для цього вони запросили трьох знайомих українців, які спеціально приїхали в Латвію для вчинення злочину.
«Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за місто. Там тортурами й погрозами намагалися змусити її переписати на їхню користь маєток, а коли вона відмовилась – вбили», – розповідають правоохоронці.
Для розкриття злочину створили міжнародну слідчо-оперативну групу з українських та латвійських поліцейських. Доказова база, зібрана правоохоронцями України, допомогла засудити росіян у червні 2024 року. Батько та син отримали покарання у вигляді 20 років позбавлення волі та депортації до Росії після відбуття покарання.
На сьогодні завершено досудове розслідування щодо всіх українців, що входили до очолюваної росіянами злочинної групи. Через смерть одного з підозрюваних суд закрив кримінальне провадження, іншого співучасника засудили. Наразі останній виконавець злочину перебуває під вартою.
Виконавцю злочину інкриміновано умисне вбивство за попередньою змовою з метою приховати інше кримінальне правопорушення, незаконне викрадення людини, а також незаконне придбання та зберігання бойових припасів, вибухових пристроїв та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України).