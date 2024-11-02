Поліцейські затримали підозрюваного в Івано-Франківській області

Поліцейські Львівщини затримали підозрюваного, який намагався ножем вбити свого знайомого у Львові. Поліцейські затримали 34-річного львів’янина в Івано-Франківській області. Поранений з важкими тілесними ушкодженнями перебуває у лікарні. Про це у суботу, 2 листопада, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 1 листопада, близько 06:00, на вулиці Пулюя у Львові підозрюваний підстеріг 30-річного місцевого жителя біля під’їзду, завдав йому пʼять ударів ножем, після чого втік. Потерпілого з проникаючими пораненнями грудної клітини доставили до лікарні, зараз він перебуває під наглядом медиків.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце перебування підозрюваного та затримали його в Івано-Франківській області. Затриманим виявився 34-річний львівʼянин. Правоохоронці встановили, що чоловіки мали конфлікт та перебували у неприязних стосунках.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 - ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.