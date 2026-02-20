Ініціатива спрямована на підтримку учнів і подолання освітніх втрат

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій подав у парламент законопроєкт №14104. Він передбачає розширення державної підтримки школярів, зокрема, запровадження тьюторів, асистентів і програм індивідуальної освітньої підтримки. Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак, пише «Освіторія».

За словами Сергія Бабака, українські діти через складні воєнні умови і стреси мають освітні втрати. А чинна державна підтримка переважно зосереджена на пільгах під час вступу. Цей законопроєкт пропонує перейти до ширшого набору освітніх і організаційних інструментів підтримки, які працюватимуть ще під час навчання у школі. Документ стимулюватиме уряд розробляти та впроваджувати державні програми для подолання освітніх втрат, підтримки дітей, які постраждали внаслідок війни.

Пропоновані зміни передбачають:

запровадження тьюторів та асистентів у школах;

програми індивідуальної підтримки учнів;

використання цифрових платформ для надолуження знань;

масштабування інструментів подолання освітніх втрат.

Прикладом вже втілених рішень Сергій Бабак називає платформу «Повір», яка допомагає надолужувати навчальні втрати й підтримувати зв’язок з українською освітою.

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення форм державної підтримки у сфері освіти» зараз перебуває на розгляді у парламенті. Освітній комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні та доопрацювати пропозиції й зауваження до другого читання.