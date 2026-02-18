Школярі опановують на практиці корисні навики

Міністерство освіти і науки оновило програму шкільної дисципліни «Захист України», адаптувавши її до сучасних вимог і безпекових викликів. За інформацією міністра освіти і науки Оксена Лісового, ключовою метою реформи є не лише технічна підготовка учнів, але й розвиток здатності протидіяти дезінформації та ознайомлення з OSINT-аналізом, пише НУШ.

Практичне застосування знань

Цей курс тепер часто викладають у спеціальних осередках захисту, куди школярі приїжджають на цілий день і працюють за модульною системою. Такі тренінгові сесії дають можливість опановувати навички на практиці, а не прослуховувати теорію в класі.

Програма містить дев’ять основних модулів, серед яких:

тактична підготовка та стрілецькі навички;

інженерні компетенції, включно з управлінням дронами;

радіозв’язок і топографія;

домедична допомога та елементи тактичної медицини.

Ці знання стануть у пригоді молоді за різних життєвих обставин, а не лише у воєнних реаліях.

Інформаційна безпека

Особливої уваги за новою програмою приділятимуть роботі з інформацією. Підлітки багато контенту отримують із соцмереж, де можуть стикатися із маніпуляціями та фейками. Тому в курсі заклали навчання основ медіаграмотності, роз’яснення про інформаційні атаки та ознайомлення з базовими принципами OSINT (відкритого збору та аналізу даних).

Ці навички мають допомогти учням розвинути критичне мислення та здатність розпізнавати недостовірну інформацію. Водночас, як наголосив міністр, курс допоможе підліткам сформувати ціннісну основу, зрозуміти, як діяти у певних ситуаціях і чому це важливо.

Тому оновлена програма курсу «Захист України» поєднує практичну підготовку, інформаційну стійкість і роботу з цінностями.