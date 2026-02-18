Важливо дитині надати вибір, який вона зробить сама у відповідний момент

Дітям, які з ранніх років демонструють виняткові здібності у спорті, музиці чи науці, зазвичай прогнозують успішну кар’єру в майбутньому. Однак дослідження німецьких учених показало, що ранній успіх зовсім не гарантує тріумфу у дорослому віці. «Освіторія» переклала основні тези результатів дослідження.

Новак Джокович належить до найкращих тенісистів світу усіх часів. Він почав займатися у 4 роки. Свою першу велику перемогу здобув у 20 років – виграв на Australian Open 2008. Загалом у нього 23 титули, він найдовше очолював світовий рейтинг. Та дослідження довело, що Новак Джокович – радше виняток із правила. Більшість талановитих дітей у дорослому житті не ставали світовими зірками. І навпаки – близько 90% видатних дорослих у дитинстві не вирізнялися особливими результатами.

Науковці Університету Кайзерслаутерн-Ландау проаналізували дані про 34 тисячі видатних спортсменів, шахістів, музикантів та науковців. Висновок був схожим у всіх галузях: ранні досягнення не є обов’язковим, а подекуди й негативним показником майбутнього успіху.

Ба більше, вчені з’ясували, що суперзірки йшли за іншою моделлю розвитку. У юності вони цікавилися кількома напрямами, довший час не спеціалізувалися й не мали надвисоких результатів. Проте, коли зробили остаточний вибір, прогресували швидше та ефективніше. Наприклад, найкращі спортсмени часто пробували кілька видів спорту, а нобелівські лауреати рідше вирізнялися блискучими показниками на початку кар’єри й мали ширші інтереси.

Дослідники висунули кілька пояснень, чому так відбувається:

пошук і відповідність: ширший досвід дає більше шансів знайти справу, яка найкраще відповідає природним здібностям;

навчання як навичка: різноманітний досвід розвиває здатність швидко вчитися, що згодом робить тренування ефективнішими;

уникнення вигорання: відсутність надто ранньої вузької спеціалізації допомагає зберегти мотивацію та інтерес.

Учені не заперечують користі інтенсивної підготовки, адже вона формує сильних професіоналів. Але шлях до справжньої майстерності світового рівня часто виявляється довшим, гнучкішим і менш передбачуваним, ніж заведено вважати.