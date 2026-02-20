Харківський окружний адміністративний суд зобов’язав територіальний центр комплектування виключити чоловіка, який змінив стать, із військового обліку. Про це йдеться у рішенні суду, яку винесли у січні 2026 року. Це перший випадок, коли суд виніс таке рішення на користь чоловіка, що змінив стать.

Як вказано у матеріалах справи, у січні 2025 року чоловік змінив стать на жіночу та отримав нові свідоцтво про народження і паспорт. Однак у застосунку «Резерв+» було вказано, що жінка перебуває на у обліку як військовозобов’язаний чоловік. Вона зверталася до ТЦК і СП із заявою про виключення з військового обліку, однак отримала відмову, тому звернулась в суд.

За законом, в Україні жінки, які не мають відповідної спеціальності (наприклад, медичної) та спорідненої з військово-обліковою спеціальністю професії, мають право служити лише добровільно за контрактом. Однак представники ТЦК у суді позов не визнали, зазначивши, що свідоцтво про зміну статі не надає право на виключення з військового обліку та не є документом військово-лікарської експертизи, а виключити колишнього чоловіка з обліку можуть лише за рішенням ВЛК. Крім цього, в ТЦК зазначили, що раніше жінка вже перебувала на обліку як чоловік під іншим іменем, а закон не має зворотної дії.

Однак суд встановив, що йдеться не про лише зміну імені та прізвища, а про зміну статевої належності в біологічному сенсі, що не суперечить українському законодавству. Водночас суд визнав, що такі випадки в українському законодавстві не врегульовані, але якщо брати до уваги встановлений факт жіночої статі, то позивачка мобілізації не підлягає.

Враховуючи обставини справи, суд позов жінки задовольнив і зобов’язав ТЦК виключити її з військового обліку. Це рішення можна оскаржити в апеляції.