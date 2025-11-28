Суддю затримали під час отримання хабаря за скасування арешту лісоматеріалів

Суддю Воловецького районного суду Олександра Пелиха затримали під час отримання хабаря за скасування арешту лісоматеріалів, вилучених раніше за ухвалою суду. Про це у п’ятницю, 28 листопада, повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Інформацію про викриття судді ZAXID.NET підтвердили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

«У нас були певні слідчі дії з цим суб’єктом спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції. Публікація з цього приводу буде найближчим часом», – зазначили в НАБУ.

За словами Віталія Глаголи, суддю Олександра Пелиха затримали в його автівці під час отримання 1300 доларів хабаря.

«Гроші призначалися за “потрібне” рішення – скасування арешту з 20 м³ дубових лісоматеріалів, вилучених раніше за ухвалою суду», – написав Глагола у фейсбуці.

Хто такий Олександр Пелих

Олександр Пелих з 2002 року є суддею Старобільського районного суду Луганської області і працює на Закарпатті на час відрядження з травня 2022 року.

Саме він розглядав резонансну справу про зґвалтування трьома підлітками школярки у Верхніх Воротах, призначивши братам-близнюкам Владиславу і Ростиславу Г. та їхньому другу Михайлу Т. по 6 років ув’язнення.

У лютому 2025 року Пелих став учасником конкурсу на зайняття вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зазначивши, що має 31 рік стажу в галузі права та на побутовому рівні володіє китайською і англійською мовами, однак підвищення досі не отримав.

За інформацією НАЗК, у 2024 році на посаді судді Олександр Пелих заробив майже 1,5 млн грн, а його дружина Олена Пелих отримала понад 1,2 млн від підприємницької діяльності. У власності родини судді – 7 земельних ділянок, 4 будинки, 3 квартири, кілька нежитлових приміщень та Mercedes-Benz 4Matic.