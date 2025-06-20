Володимир Монич працював суддею із 1999 року

Вища рада правосуддя вирішила притягнути суддю Мукачівського міськрайонного суду Володимира Монича до дисциплінарної відповідальності і подала на звільнення його з посади. Причиною став протокол, складений на суддю за керування автомобілем напідпитку у 2019 році.

Як йдеться у рішенні ВРП від 3 червня, у 2020 році Свалявський районний суд закрив справу щодо Володимира Монича за відсутності в його діях складу адміністративного правопорушення. Тоді Моничу вдалося переконати суд, що за кермом власного авто був не він.

Зокрема, суддя розповідав, що того вечора вживав спиртне вдома з товаришем, а потім йому зателефонувала дружина і повідомила, що через ожеледицю з’їхала в кювет. Тому Монич нібито попросив сусіда взяти його машину і відвезти його до місця ДТП.

Суд заслухав свідків – товариша судді та його сусіда, які зазначили, що Володимир Монич не їхав п’яним за кермом, натомість поліцейських, які складали протокол, суд не вислухав, зіславшись на їх не неявку в засідання з невідомих причин.

Після того, як суддя уник відповідальності, скаргу на нього у квітні 2022-го подав адвокат Роман Маселко, якого через місяць обрали членом Вищої ради правосуддя. У березні 2024 року Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні судді Монича до дисциплінарної відповідальності, однак у червні 2025 року Вища рада правосуддя це рішення скасувала.

ВРП звернула увагу, що на жодному відеозаписі з бодікамер Монич не називає працівникам поліції прізвища особи, яка перебувала за кермом його автомобіля і не каже, де перебуває зараз ця особа. Зважаючи на те, що суддя повинен брати активну участь у спростуванні сумніву в його доброчесності (а Володимир Монич ні разу не був присутній на засіданнях ВРП під час розгляду дисциплінарної скарги та не забезпечив явку своїх свідків), Вища рада правосуддя вирішила, що пояснення судді не спростували сумніву щодо того, що саме він перебував за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння.

Вважаючи, що така поведінка несумісна зі статусом судді, ВРП вирішила притягнути суддю Мукачівського міськрайонного суду Володимира Монича до дисциплінарної відповідальності і подала на звільнення його з посади. 4 червня суддю відсторонили від здійснення правосуддя. Володимир Монич працював суддею із 1999 року.